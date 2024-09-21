По це повідомляє CNN.

«Віцепрезидент Гарріс готова до ще однієї можливості розділити сцену з Дональдом Трампом. У Дональда Трампа не повинно виникнути проблем погодитися на ці дебати», — заявила голова кампанії Гарріс – Джен О’Меллі Діллон.

Сам Трамп поки що не відповів на запрошення CNN, проте минулого тижня він припустив, що може взяти участь у президентських дебатах.

CNN запропонувала обом кампаніям формат, схожий на червневі дебати між Трампом і Байденом, під час яких Трампу і Гарріс модератори ставитимуть запитання протягом 90 хвилин без аудиторії в студії.

Нагадаємо, перші телевізійні дебати між кандидатами в президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс та Республіканської – Дональдом Трампом пройшли 10 вересня.

63% учасників опитування телеканалу CNN, проведеного SSRS серед зареєстрованих виборців, вважають, що на теледебатах краще виступила кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс.