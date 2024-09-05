Штаб кандидатки в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс погодився на правила дебатів, запропоновані Дональдом Трампом, включно з вимкненням мікрофону під час виступу опонента.

Про це пише Reuters з посиланням на інформаторів, обізнаних з цим питанням.

Це будуть перші дебати між Трампом і Гарріс, яка замінила Джо Байдена як кандидатка від Демократичної партії.

Анонімне джерело повідомило, що штаб Гарріс все ще очікує, що телеканал ABC News, який проводитиме дебати 10 вересня, вдасться до вимкнення мікрофонів, щоб надати кандидатам можливість відповісти.

Підйом Гарріс на перше місце в демократичному списку активізував кампанію демократів, яка мала сумніви щодо шансів Байдена.

Опитування показували, що Трамп випереджав Байдена, в тому числі в ключових штатах, але з того часу Гарріс випередила республіканського кандидата в президенти в деяких загальнонаціональних опитуваннях громадської думки.

На вихідних Гарріс закликала Трампа до дебатів з нею, причому щоб їхні мікрофони були увімкнені протягом усього заходу.

Так звані “гарячі мікрофони” можуть допомогти або зашкодити політичним кандидатам, вловлюючи коментарі, які іноді не призначені для публіки. Вимкнені мікрофони також заважають учасникам дебатів перебивати опонента.

Кандидат у віцепрезиденти від Демократичної партії Тім Волз і кандидат у віцепрезиденти від Республіканської партії Джей Ді Венс також погодилися на дебати 1 жовтня на телеканалі CBS News.