Про це повідомляє CNN.
Під час робочих вихідних у резиденції Гарріс у Військово-морській обсерваторії у Вашингтоні завершились пошуки кандидата на посаду віцепрезидента. Загалом було проведено три інтерв’ю з фінальними претендентами, серед яких:
- Тім Волз, губернатор Міннесоти;
- Джош Шапіро, губернатор Пенсильванії;
- Марк Келлі, сенатор від Аризони.
Станом на вечір неділі, як розповідають люди, що знайомі з процесом пошуку кандидата, не було зрозуміло, чи прийняла Гарріс остаточне рішення. Також можливо, що ім’я висуванця віцепрезидентка напише в листі, який буде розіслано її прихильникам електронною поштою.
Нещодавно свого висуванця на посаду віцепрезидента назвав інший кандидат на посаду президента США — Дональд Трамп. Мова йде про Джей Ді Венса.
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