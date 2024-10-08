Про це пише журналіст Washington Post Боб Вудворд у своїй книзі «Війна».
За інформацією Вудворда, розмова відбулася під час Мюнхенської безпекової конференції. Тоді Гарріс намагалася переконати Зеленського вжити заходів через зростаючу загрозу з боку Росії, зокрема, розробити план наступництва. Вона підкреслила важливість цього кроку, зазначивши: «якщо вас захоплять у полон чи вб’ють».
Крім того, в книзі згадується, що віцепрезидентка США також закликала до активних дій президента Франції Емманюеля Макрона через російську загрозу.
Нагадаємо, що раніше видання Times, з посиланням на джерела в СБУ, повідомляло, що Посія під час початкового етапу вторгнення планувала за допомогою своїх агентів захопити Зеленського в заручники і змусити його звернутися з заявою про капітуляцію. У разі відмови його планували вбити.