Перша афроамериканка-віцепрезидентка США. Хто така Камала Гарріс - BBC News Україна

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на три джерела.

Очікується, що Гарріс оголосить про свій вибір до вівторка – перед її першим публічним виступом із соратником, який відбудеться ввечері в Університеті Темпл у Філадельфії.

За словами джерел, наразі незрозуміло, чи було прийнято остаточне рішення щодо кандидатури віцепрезидента.

Окрім Шапіро та Волца, серед інших претендентів були сенатор Марк Келлі з Аризони, міністр транспорту Піт Бутіджедж, губернатор Кентуккі Енді Бешир та губернатор Іллінойсу Джей Б. Прітцкер.

Кандидати будуть проінформовані в понеділок ввечері або у вівторок вранці про те, чи були вони обрані, додають співрозмовники агентства.

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