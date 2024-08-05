Ймовірна кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс обрала двох претендентів на посаду віцепрезидента: губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро та губернатора Міннесоти Тіма Волца.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на три джерела.

Очікується, що Гарріс оголосить про свій вибір до вівторка – перед її першим публічним виступом із соратником, який відбудеться ввечері в Університеті Темпл у Філадельфії.

За словами джерел, наразі незрозуміло, чи було прийнято остаточне рішення щодо кандидатури віцепрезидента.

Окрім Шапіро та Волца, серед інших претендентів були сенатор Марк Келлі з Аризони, міністр транспорту Піт Бутіджедж, губернатор Кентуккі Енді Бешир та губернатор Іллінойсу Джей Б. Прітцкер.

Кандидати будуть проінформовані в понеділок ввечері або у вівторок вранці про те, чи були вони обрані, додають співрозмовники агентства.