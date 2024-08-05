Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на три джерела.
Очікується, що Гарріс оголосить про свій вибір до вівторка – перед її першим публічним виступом із соратником, який відбудеться ввечері в Університеті Темпл у Філадельфії.
За словами джерел, наразі незрозуміло, чи було прийнято остаточне рішення щодо кандидатури віцепрезидента.
Окрім Шапіро та Волца, серед інших претендентів були сенатор Марк Келлі з Аризони, міністр транспорту Піт Бутіджедж, губернатор Кентуккі Енді Бешир та губернатор Іллінойсу Джей Б. Прітцкер.
Кандидати будуть проінформовані в понеділок ввечері або у вівторок вранці про те, чи були вони обрані, додають співрозмовники агентства.
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