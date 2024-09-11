Кандидати у президенти США, віцепрезидентка Камала Гарріс від Демократичної партії та експрезидент Дональд Трамп від Республіканської партії, провели дебати за вісім тижнів до виборів.

Теледебати організував телеканал ABC News.

Війна в Україні

Дональд Трамп заявив, що зможе “вирішити” російсько-українську війну за 24 години, якщо його знову оберуть президентом. Модератор запитав у Трампа, як саме він планує закінчити війну і чи підтримує перемогу України.

“Я хочу, щоб війна закінчилася, щоб перестали гинути люди. Ті цифри, які вам кажуть, не відповідають дійсності. Я хочу, щоб війна припинилась. Я хочу врятувати життя, бо люди гинуть мільйонами. Мільярди грошей витрачаються на цю війну Америкою. Вони не просять гроші в Європи у такому обсязі”, — заявив Трамп.

За його словами, чинний президент США Джо Байден “просто не має сміливості вимагати гроші у Європи, як я вимагав у Європи для НАТО”.

“Я знаю Зеленського і Путіна, вони поважають мене, вони не поважають Байдена. Байден поняття не мав, як розмовляти з Путіним. Ми граємось на межі Третьої світової війни. Я вважаю, що в інтересах США припинити цю війну”, — наголосив експрезидент США.

Натомість Камала Гарріс звинуватила Трампа в спробах налагодити відносини з диктаторами, зазначивши, що якби він був президентом, Путін уже захопив би Київ і готувався до вторгнення в Польщу.

“Ви думаєте, що можете домовитися з диктатором, але він з’їсть вас на обід”, – заявила Гарріс.

Вона додала, що якщо Трамп став би президентом, він “просто відмовився б від цієї війни і від підтримки України”.

Економіка

Камала Гарріс наголосила на своєму плані щодо “економіки можливостей” і рекламувала свої пропозиції щодо підвищення доступності житла і розширення податкової пільги для родин з дітьми. Трамп запропонував запровадити мита від 10 до 20% на більшість товарів, що імпортуються до США, крім китайських товарів, які отримають 60% мита. А ще — знизити корпоративний податок.

Зовнішня політика

Віцепрезидентка Камала Гарріс заявила, що “світові лідери сміються з Дональда Трампа”. Відповідаючи на це, Трамп похвалив премʼєр-міністра Угорщини, назвавши Віктора Орбана “одним з найшановніших людей” і “жорсткою людиною”. Трамп стверджував, що Орбан сказав: “Ти, Трамп — президент, якого вони боялися”, нібито маючи на увазі Китай і Росію.

Щодо війни Ізраїлю та ХАМАС, Гарріс продовжувала апелювати до тяжкого становища людей в ​​Газі та необхідності звільнити ізраїльських заручників і забезпечити угоду про припинення вогню.

Трамп заявив, що “вона ненавидить Ізраїль” і також ненавидить “арабів”, а ще дорікнув Гарріс за те, що вона нібито зневажливо поставилася до прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу під час нещодавнього візиту на Капітолійський пагорб.

Охорона здоровʼя

Дональд Трамп заявив, що має “план” для заміни Закону про доступне лікування (ACA), на що Камала Гарріс відповіла, що він неодноразово намагався скасувати ACA. Вона також похвалила Адміністрацію Джо Байдена за зниження вартості ліків і регуляцію цін на інсулін, пообіцявши зміцнити ACA, якщо стане президентом.

Трамп захищав свою підтримку заборони абортів після шести тижнів, назвавши політику демократів щодо абортів “радикальною”, і висловив думку, що питання абортів мають вирішувати штати. Гарріс у свою чергу засудила заборону абортів, назвавши її “забороною Трампа на аборти” і заявила, що колишній президент не має права вказувати жінкам, що робити з їхнім тілом.

Американські медіа припускають, що на цих дебатах перемогла Камала Гарріс.