Віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа у чотирьох ключових американських штатах із семи, які, ймовірно, вирішать результат президентських виборів.

Про це йдеться в опитуванні, проведеному агенцією Bloomberg і компанією Morning Consult.

Зазначається, Гарріс має перевагу над Трампом в Аризоні (49% опитаних за віце-президента США, проти 47% за експрезидента), Вісконсіні (50% проти 47), Мічигані (53% проти 42%) та Неваді (47% проти 45%).

При цьому, обидва претенденти заручилися однаковим рівнем підтримки в штаті Джорджія (47%). Серед двох ключових штатів, що залишилися, Трамп випереджає Харріс в Пенсільванії (50% проти 46%) і Північній Кароліні (50% проти 46%).

Таким чином, 48% опитаних у цих штатах підтримують Харріс, а 47% – Трампа.

Опитування проводилося з 24 по 28 липня й охопило 4973 зареєстрованих виборців. Похибка становить 1 відсотковий пункт.