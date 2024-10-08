Віцепрезидентка США Камала Гарріс не погодилася б на двосторонню зустріч з російським президентом Володимиром Путіним для обговорення війни, розв'язаної ним проти України.

Про це вона сказала в інтерв’ю CBS News.

“На двосторонній основі без України – ні. Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України”, – зазначила вона.

Віцепрезидентка додала, що зараз США підтримують здатність України захищати себе від агресії Росії.

“Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві. Він говорить про те, що “О, він може покінчити з цим за один день”. Знаєте, що це означає? Це означає капітуляцію”, – наголосила Гарріс.

Говорячи про можливе членство України в НАТО, вона сказала, що “це питання, якими ми будемо займатися, якщо і коли до цього дійде”.