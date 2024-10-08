Про це вона сказала в інтерв’ю CBS News.
“На двосторонній основі без України – ні. Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України”, – зазначила вона.
Віцепрезидентка додала, що зараз США підтримують здатність України захищати себе від агресії Росії.
“Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві. Він говорить про те, що “О, він може покінчити з цим за один день”. Знаєте, що це означає? Це означає капітуляцію”, – наголосила Гарріс.
Говорячи про можливе членство України в НАТО, вона сказала, що “це питання, якими ми будемо займатися, якщо і коли до цього дійде”.
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