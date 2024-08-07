Про це пише The Hill.

Представник кампанії Гарріса сказав, що це був «один із найкращих днів для збору коштів» і ознака демократичного ентузіазму щодо кандидата у віце-президенти.

Кампанія Гарріса вже зібрала понад 200 мільйонів доларів через тиждень після того, як чинний президент Джо Байден оголосив, що знімає свою кандидатуру.

У вівторок пані Гарріс і пан Волц проводили передвиборчу кампанію у Філадельфії, а цього тижня вони відправляться до «ключових штатів» президентських виборів: Вісконсіна, Мічигану, Невади та Арізони.

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