Кампанія кандидата в президенти Камали Гарріс зібрала 36 мільйонів доларів протягом дня після оголошення кандидата в віце-президенти Міннесоти Тіма Волза.

Про це пише The Hill.

Представник кампанії Гарріса сказав, що це був «один із найкращих днів для збору коштів» і ознака демократичного ентузіазму щодо кандидата у віце-президенти.

Кампанія Гарріса вже зібрала понад 200 мільйонів доларів через тиждень після того, як чинний президент Джо Байден оголосив, що знімає свою кандидатуру.

У вівторок пані Гарріс і пан Волц проводили передвиборчу кампанію у Філадельфії, а цього тижня вони відправляться до «ключових штатів» президентських виборів: Вісконсіна, Мічигану, Невади та Арізони.