Камала Гарріс, кандидатка від Демократичної партії на пост президента США, засудила Дональда Трампа за використання його візиту на Арлінгтонське національне кладовище в передвиборчих цілях.

Про це Камала Гарріс написала на особистій сторінці в Х.

Гарріс висловлює своє обурення щодо використання Арлінгтонського національного кладовища для політичних цілей, зокрема, через зйомку відео командою Дональда Трампа, що викликало конфлікт з персоналом.

Наголошено, що це місце повинно залишатися поза політикою і служити для вшанування американських героїв.

“У цьому немає нічого нового від Дональда Трампа. Це людина, яка назвала наших загиблих військовослужбовців «лохами» та «невдахами» та зневажила нагороджених Почесною медаллю”, – згадує Гарріс.

Кандидатка в президенти також висловлює думку про важливість шанування ветеранів та військовослужбовців, підкреслюючи, що людина, яка не розуміє значення їхньої жертви, не заслуговує на повагу.

“Я завжди шануватиму службу та жертву всіх загиблих героїв Америки, які принесли найвищу жертву заради нашої улюбленої нації та наших цінних свобод. Я сумую за ними і вітаю їх. І я ніколи не буду їх політизувати”, – підкреслює Гарріс.

Американці повинні виявляти вдячність і повагу до військових і їхніх сімей, і ті, хто цього не робить, не повинні мати право представляти країну на високих посадах, зазначила вона.