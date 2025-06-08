Викрадення та катування в окупованому Херсоні: свідчення жінки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Ольга, жителька Херсона (ім’я змінено з міркувань безпеки), під час російської окупації опинилася в жахливій ситуації. Вона шукала зниклого родича, не підозрюючи, що сама стане жертвою. Свій страшний досвід жінка поділилася в інтерв’ю.
В окупованому Херсоні викрадення та катування цивільних стали звичним явищем. Люди змушені були звертатися до окупаційної “комендатури”, щоб дізнатися хоч якусь інформацію про зниклих близьких.
“Я прийшла туди, щоб написати заяву про зникнення близької людини. Там попросили документ, що підтверджує мою особу. І, як виявилося, я вже була в розшуку, бо працювала в органах місцевого самоврядування,”
Спочатку їй ставили різні запитання: про колег, які також були в розшуку, цікавилися мапами місцевих комунікацій. Відповіді Ольги, що вона не володіє такою інформацією, не задовольнили допитувачів.
“Старший по рангу викликав військових, яким була надана команда ‘поговорити зі мною і вибити інформацію’. Мені зав’язали очі, і я зрозуміла, що ми спускаємося вниз. По запаху здогадалася, що це підвальне приміщення. Там на порозі одним ударом мене поклали на підлогу і почали знову допитувати. Вони безжальні. Ти кричиш від болю, а якщо не кричиш, кажуть: ‘Тобі не боляче?’ І роблять так, щоб стало ще нестерпніше,”
Жінка розповіла, що під час допитів військові РФ використовували як психологічні, так і фізичні методи: погрози, побиття, ґвалтування. Зрештою, побачивши, що Ольга нічого не знає, допитувачі відпустили її, але пригрозили, що будь-які подальші звернення щодо її родича можуть загрожувати його життю.
У той час у місті вже не було зв’язку, і Ольга не знала, кому повідомити про те, що сталося. Вона лише хотіла змити з себе весь цей бруд.
Через деякий час жінка звернулася до правоохоронних органів. За її заявою було відкрито кримінальне провадження, і вона змогла ідентифікувати деяких осіб, причетних до злочину. Наразі слідство триває.
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