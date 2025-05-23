Студенти з України, які навчаються у Гарвардському університеті, можуть зіткнутися з серйозними проблемами через рішення адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа. Відомо, що до двох десятків українців можуть втратити можливість продовжувати навчання в цьому престижному навчальному закладі.

Нові вимоги, які стосуються іноземних студентів, стали відомі через ЗМІ, оскільки адміністрація Гарварду ще не надала офіційних коментарів. Голова Департаменту внутрішньої безпеки США, Крісті Ноем, оголосила про призупинення сертифікації програми Гарварду для міжнародних студентів та учасників обмінів.

Це рішення змушує студентів, які тільки що зараховані, а також тих, хто вже навчається, розглядати варіанти: перевестися до іншого університету в США, шукати можливості за кордоном або ж призупинити навчання на невизначений термін.

Департамент внутрішньої безпеки пояснив своє рішення тим, що Гарвард не надав необхідні дані про поведінку іноземних студентів, які відомство намагалося отримати. У листі до університету Ноем звинуватила його у створенні “небезпечного середовища на кампусі”, яке нібито ворожо ставиться до єврейських студентів і підтримує симпатії до ХАМАС.

Внаслідок цього Гарварду заборонено приймати іноземних студентів за візами типу F- та J- на наступний навчальний рік. Студенти, які вже навчаються, повинні знайти інші навчальні заклади. Міністерство внутрішньої безпеки підкреслило, що це рішення має стати попередженням для всіх університетів США.

У відповідь на ці дії Гарвард вважає їх незаконними і планує оскаржити рішення в суді. Речник університету, Джейсон Ньютон, наголосив на важливості підтримки іноземних студентів та науковців з понад 140 країн.

Українські студенти, з якими спілкувалися журналісти, висловлюють занепокоєння через відсутність офіційної інформації від університету. Вони бояться втрати стипендій, житла та фінансової підтримки, оскільки більшість з них отримують повне забезпечення від Гарварду, яке важко замінити в короткі терміни.

Раніше цього року деякі українські студенти вже втратили можливість працювати в лабораторіях через скорочення федерального фінансування на наукові дослідження. Гарвард став епіцентром конфлікту між адміністрацією Трампа та елітними університетами США після замороження 2,2 мільярда доларів фінансування.

У своєму листі Крісті Ноем зазначила, що університет двічі не виконав вимоги щодо надання інформації про порушення з боку іноземних студентів. Вона надала Гарварду 72 години для третьої спроби, попередивши про можливі адміністративні та кримінальні наслідки у разі надання недостовірних даних.

Співробітники Гарварду висловлюють занепокоєння, що зменшення кількості іноземних студентів може негативно вплинути на академічний потенціал університету та американської академічної спільноти в цілому. У 2024-2025 навчальному році третина студентів Гарварду – це іноземці, які забезпечують значну частину доходів університету.

Минулого року Гарвард отримав 1,4 мільярда доларів від оплати навчання та студентських зборів, що становить 21% від загального операційного доходу університету.