Гарвардський університет вирішив подати до суду на адміністрацію президента США Дональда Трампа через скасування акредитації у федеральній програмі студентських віз. Це рішення ускладнює прийом нових іноземних студентів і ставить під загрозу перебування вже зарахованих студентів з інших країн.

Згідно з інформацією Міністерства внутрішньої безпеки США, іноземні студенти, які навчаються в Гарварді, мають або перевестися до інших навчальних закладів, або залишити країну, інакше вони втратять свій легальний статус. Уряд звинуватив університет у потуранні “антиамериканським і прорадикальним елементам” та висловив занепокоєння щодо можливих зв’язків з Комуністичною партією Китаю.

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноєм зазначила, що це рішення є частиною боротьби з антисемітизмом та “ідеологічною дестабілізацією” на університетських кампусах. Вона також попередила, що подібні обмеження можуть бути запроваджені й для інших університетів США.

У відповідь Гарвард вважає дії федеральної влади незаконними та такими, що загрожують академічній свободі. Університет вже подав кілька позовів проти державних органів, які заблокували понад 2,6 мільярда доларів фінансування. Крім того, він бореться проти спроб скасувати податкові пільги та запровадити додаткове оподаткування ендаументу, який наразі становить 53 мільярди доларів.

У пресслужбі Гарварду підкреслили: “Ми продовжимо підтримувати міжнародних студентів і науковців, які збагачують наше середовище та сприяють розвитку науки в США”. Наразі в університеті навчається близько 6 800 іноземних студентів, що становить понад чверть загальної кількості студентів. Вони роблять значний внесок не лише в освітню сферу, а й у місцеву економіку, включаючи витрати на проживання та участь у роботі дослідницьких центрів і лікарень.

Освітні експерти попереджають, що конфлікт між адміністрацією Трампа та провідними університетами може серйозно зашкодити міжнародному авторитету американської вищої освіти. Роберт Шайрман, колишній заступник міністра освіти США, зазначив, що це “удар по вільному обміну ідеями та спроба централізованого контролю над академією”.

Гарвард офіційно відмовився виконувати вимоги адміністрації Трампа щодо впровадження масштабного урядового контролю, змін у системі управління, прийому та найму персоналу. Керівництво університету вважає ці вимоги незаконними та неконституційними, незважаючи на погрози позбавлення багатомільярдного федерального фінансування.

Крім того, Гарвард подав до суду через порушення гарантій свободи слова, передбачених Першою поправкою до Конституції США. Університет стверджує, що заморожування фінансування було надто широким і здійснено без дотримання належних процедур.