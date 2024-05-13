Газпром, колись найбільш прибуткова компанія в Росії, може стикнутися з тривалими поганими наслідками втрат продажів газу на європейському ринку. Щоб компенсувати ці втрати, вона спрямовує свої зусилля на внутрішній ринок та експорт до Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Нещодавно компанія звітувала про річний чистий збиток у розмірі 7 мільярдів доларів США, перший раз за останні 23 роки, після різкого зниження обсягів торгівлі з Європою.

Проблеми Газпрому свідчать про серйозний вплив європейських санкцій на російську газову промисловість, а також обмеження розвитку партнерства з Китаєм.

Раніше Газпром сподівався на Європу як на свій основний ринок збуту, але події з вторгненням Росії в Україну в 2022 році призвели до скорочення імпорту газу ЄС з Газпрому.

Згідно з інформацією від Газпрому та оцінками Reuters, у 2022 році Росія експортувала до Європи близько 63,8 мільярда кубометрів газу через різні маршрути. Проте цей обсяг зменшився на 55,6% і склав лише 28,3 мільярда кубометрів у минулому році.

Тепер Росія спрямовує свої зусилля на ринок в Китаї, плануючи досягти обсягу продажів трубопровідного газу до 100 мільярдів кубометрів на рік до 2030 року.

Однак основну надію Росія покладає на трубопровід “Сила Сибіру 2” через Монголію, який має потенціал експортувати 50 мільярдів кубометрів на рік. Проте цей проект зіштовхується з рядом проблем, таких як відсутність узгодження щодо цін та інші питання.

Навіть якщо Газпром зможе налагодити постачання газу в Китай через трубопровід, доходи від цього ринку будуть значно нижчими, ніж від Європи.

Згідно з даними московської брокерської компанії BCS, середня виручка Газпрому від продажу газу в Європу становила 3,3 мільярда доларів на місяць в період з 2015 по 2019 роки, в той час як загальна вартість газу, проданого в Китаї, може скласти 6,5 мільярда доларів за весь 2023 рік.