Новий серіал HBO про Гаррі Поттера: актори та зйомки 2025

Як заявили шоуранерка Франческа Гардінер та виконавчий продюсер і режисер Марк Майлод у медіа Variety

Канал HBO оголосив про кастинг нового серіалу, що базується на книгах Джоан Ролінґ, і представив акторів, які зіграють Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміону Ґрейнджер. У відборі взяли участь понад 30 тисяч молодих талантів, а знімальний процес планується розпочати влітку 2025 року. Акторів представили у соціальних мережах, зокрема в Instagram.

У дописі зазначено: “Шановний пане Поттер, пані Ґрейнджер та пане Візлі! Ми раді повідомити вам, що ви стали частиною Школи чарівництва та чаклунства Гоґвортс”.

Гаррі Поттера зіграє Домінік Маклафлін, Рона Візлі – Аластер Стаут, а Герміону Ґрейнджер – Арабелла Стентон.

Шоуранерка Франческа Гардінер та виконавчий продюсер і режисер Марк Майлод висловилися про талант нових акторів: “Ми вражені їхніми здібностями і з нетерпінням чекаємо, коли глядачі зможуть побачити їхню магію на екрані”.

Раніше Маклафлін з’явився у комедії Grow, яка незабаром вийде на Sky, а Стентон виконувала роль Матильди в мюзиклі у Вест-Енді з 2023 по 2024 рік. Для Стаута це буде перша значна роль у кар’єрі.

Серіал “Гаррі Поттер” обіцяє бути “глибшою” адаптацією книг Джоан Ролінґ у порівнянні з кінофраншизою, що виходила з 2001 по 2011 рік.

Окрім молодих акторів, у серіалі також з’являться інші затверджені персонажі: