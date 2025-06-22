Активні бої на Донеччині: українські військові знищили сім танків ворога

Про це 22 червня в етері Суспільне. Студія на YouTube розповів спікер оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктор Трегубов.

На Донеччині російські війська активізували використання важкої техніки, зокрема на напрямках Покровському та Новопавлівському, намагаючись прорватися до адміністративних кордонів Дніпропетровської області. Водночас українські захисники завдають ворогу серйозних втрат, знищивши щонайменше сім танків за останню добу.

Про це 22 червня повідомив спікер оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктор Трегубов. Він зазначив, що на цих напрямках тривають активні бойові дії, і говорити про контроль над територіями наразі не є можливим.

“Якщо там раніше було 700, то вже десь 800 за добу, якщо беремо попередню добу. Знову сім підбитих танків, давно не було, вони важку техніку, в принципі, обмежено застосовують. Тому, в принципі, видно, що там вже є зібрані достатні сили і вже кинуті, скажімо так, в активні ‘м’ясорубки’, в активні спроби штурмових дій вздовж, в принципі, усієї лінії розмежування.” – Віктор Трегубов

Найбільш напруженими ділянками залишаються західна частина Покровського напрямку та Новопавлівський напрямок, де російські війська намагаються просунутися до адміністративних кордонів Дніпропетровської та Донецької областей. Активні бої також тривають на східній частині Покровського напрямку, де ворог намагається прорватися в бік Костянтинівки.

За словами речника, незважаючи на відстань до Костянтинівки, росіяни докладають значних зусиль, щоб пробитися до траси Покровськ – Костянтинівка, залучаючи важку техніку для штурмів.

На Торецькому напрямку російська армія контролює значну частину міста Торецьк – південну частину та центр, але не змогла захопити місто повністю і просунутися далі в напрямку Костянтинівки.

Схожа ситуація спостерігається і в Часовому Яру, де російські війська, незважаючи на значні зусилля, не можуть просунутися вже тривалий час. Обидва міста фактично перетворилися на руїни, і ворог застряг на останніх кілометрах.

Українські захисники продовжують утримувати свої позиції, завдаючи ворогу значних втрат і не дозволяючи йому просуватися далі.