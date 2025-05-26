Останні новини фронту: 180 боєзіткнень і втрати російської армії 25 травня

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

Протягом останньої доби на фронті відбулося 180 боєзіткнень, внаслідок яких російська армія зазнала втрат у тисячу військових. Загальна кількість втрат Росії з початку повномасштабного вторгнення досягла 981 850 осіб, згідно з інформацією Генерального штабу Збройних Сил України.

25 травня російські війська здійснили ракетний удар, провели 112 авіаударів, випустили 84 ракети, скинули 189 керованих авіабомб, а також атакували 3005 дронами-камікадзе. Крім того, було зафіксовано 4961 обстріл позицій українських військ та населених пунктів.

Авіаудари в основному вразили райони населених пунктів Осоївка в Сумській області, а також Довга Балка, Олександро-Калинове, Степанівка, Новопіль у Донецькій області, а також Новодарівка, Гуляйполе, Малинівка, Мала Токмачка, Кам’янське та Щербаки в Запорізькій області.

Сили оборони України завдали ударів по восьми місцях, де перебували російські солдати, техніка та зброя. Також було знищено пункт управління дронами та одну артилерійську систему.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку російські війська шість разів атакували позиції українських військ поблизу Вовчанська, Строївки та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку відбулися дві атаки з боку Росії, які були зупинені силами оборони в районах Кругляківки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку російські війська здійснили 21 атаку в бік Рідкодуба, Зеленої Долини, Нового Миру, а також поблизу Греківки, Липового, Торського та в районі Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку сили оборони зупинили шість наступів російських військ у напрямку Григорівки, а також поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано десять боєзіткнень у напрямку Предтечиного, Білої Гори, а також неподалік Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку російська армія здійснила десять атак у районах Торецька, Романівки, Диліївки та в бік Новоспаського.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 63 штурми в районах населених пунктів Котлярівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Звірове, Троїцьке, Єлизаветівка, Андріївка, Нова Полтавка, Горіхове, а також в бік Новомиколаївки, Шевченка Першого, Зорі, Муравки, Олексіївки та Миролюбівки.

На Новопавлівському напрямку російські війська атакували 24 рази в районах населених пунктів Новопіль, Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле, а також в напрямках Мирного, Шевченка, Комара, Зеленого Поля та Багатиря.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не було.

На Оріхівському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися в районах населених пунктів Новоданилівка та Степове.

На Придніпровському напрямку росіяни тричі намагалися просунутися поблизу населеного пункту Козачі Лагері.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.