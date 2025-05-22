Останні бойові зіткнення на фронті: втрати РФ та успіхи ЗСУ 21 травня 2025

Протягом останньої доби на фронті відбулося 144 бойових зіткнення, внаслідок яких російські війська зазнали значних втрат – 870 військових загинуло. Загальна кількість втрат РФ з початку повномасштабного вторгнення вже перевищила 977 650 осіб, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України.

21 травня російські війська здійснили 90 авіаударів по українських позиціях та населених пунктах, використавши 144 керовані авіаційні бомби та 2492 дрони-камікадзе. Ворог також провів 5291 артилерійський обстріл, з яких 114 були здійснені з реактивних систем залпового вогню.

Авіаудари були націлені на райони населених пунктів Новопіль у Донеччині, а також Новодарівку, Високе, Гуляйполе та Новоандріївку в Запорізькій області. У відповідь Сили оборони вразили 12 районів скупчення особового складу, озброєння та техніки ворога, три пункти управління, один засіб протиповітряної оборони, п’ять засобів ракетних військ і артилерії, а також два інші важливі об’єкти російських сил.

Оперативна ситуація на фронтах

На Харківському напрямку російські війська шість разів безуспішно намагалися просунутися в районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Малої Шапківки. На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки, які українські захисники успішно відбили поблизу Кіндрашівки, Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку зафіксовано 17 бойових зіткнень, де ворог намагався просунутися в районах Рідкодуба, Греківки, Зеленій Долині, а також у напрямках Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру та Серебрянського лісу. На Сіверському напрямку українські війська відбили дві атаки в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку росіяни тричі атакували в районі Часового Яру та в напрямку Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Диліївки, Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники успішно відбили 54 штурми в районах Яблунівки, Зорі, Шевченко Перше, Нової Полтавки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Лисівки, Даченського, Котлиного, Новосергіївки, Удачного, Троїцького, Променя, Котлярівки, Андріївки, а також у напрямках Попового Яру та Новомиколаївки.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 19 атак ворога в районах Багатиря, Одрадного, Шевченка, Веселого, Рівнополя, Новополя, Зеленого Поля та Вільного Поля. На Гуляйпільському напрямку російські війська тричі намагалися прорватися до позицій українських підрозділів у районі Високого.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки в районах Щербаків, Степового та в напрямку Павлівки. На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну спробу просування, яка не увінчалася успіхом.

На Курському напрямку українські воїни відбили п’ять атак. Російська армія завдала 17 авіаударів, використавши 34 керовані авіабомби, а також здійснила 191 обстріл, з яких дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.