Масований обстріл Дніпропетровщини 24 червня: руйнування та жертви

Як повідомляють у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ

24 червня Дніпропетровщина зазнала масованого обстрілу з боку російських військ. Внаслідок атак у місті виникла пожежа, а також було пошкоджено важливу цивільну інфраструктуру. Окрім того, удари були завдані по місту Самара, де також зафіксовані руйнування. Під час обстрілів постраждав потяг, що прямував з Одеси, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Перший вибух пролунав об 11:01. Повітряні сили ЗСУ підтвердили наявність щонайменше двох швидкісних цілей, що рухалися в напрямку Дніпра.

Очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак зазначив, що внаслідок атаки на місто пролунала серія вибухів.

“Інформацію щодо наслідків уточнюємо.” – Сергій Лисак

Згідно з даними Укрзалізниці, постраждав поїзд № 52 Одеса – Запоріжжя. На місце події оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів швидко перевели в укриття через тривалу повітряну тривогу в регіоні. Укрзалізниця організовує підмінний рухомий склад, щоб перевезти пасажирів до Запоріжжя.

Сергій Лисак також повідомив, що внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджено цивільні об’єкти, зокрема гуртожиток, гімназію та адміністративну будівлю. Потяг зазнав значних ушкоджень, а пасажири отримали травми.

Крім того, російські війська влучили по місту Самара, деталі цієї атаки наразі уточнюються.

“Усюди, на жаль, є загиблі та постраждалі.” – Сергій Лисак

Міський голова Борис Філатов повідомив, що внаслідок обстрілу попередньо загинула одна людина.

“Постраждали 14 шкіл та дитячих садків. Понівечено також міську лікарню та поліклініку. Є значні руйнування у приватному секторі.” – Борис Філатов

Ситуація продовжує розвиватися, і новини будуть оновлюватися.