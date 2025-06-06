Масований обстріл Кременчуцького району: постраждалі та наслідки атаки

Про це у своєму Telegram-каналі тимчасово виконувача обов’язків керівника Полтавської ОВА Володимира Когута.

У ніч з 5 на 6 червня Кременчуцький район став жертвою масованого обстрілу з боку російських військ, внаслідок чого троє людей отримали травми. Двоє з постраждалих отримали медичну допомогу на місці, тоді як третій був госпіталізований у лікарню з середньою тяжкістю стану.

Цю інформацію оприлюднив тимчасово виконуючий обов’язки керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у своєму Telegram-каналі.

Обстріл призвів до значних пошкоджень: постраждали адміністративні будівлі, складські приміщення кількох підприємств, а також кав’ярня. Пожежі, що виникли внаслідок атаки, були оперативно ліквідовані рятувальниками.

Крім того, зафіксовано падіння уламків на приватний будинок, що викликало додаткову тривогу серед місцевих мешканців.

Державна служба з надзвичайних ситуацій у Полтавській області продовжує працювати на місці події, ліквідуючи наслідки обстрілу та забезпечуючи безпеку для жителів регіону.