Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі зазначає, що США мають дозволити Україні завдавати удари по військових об’єктах у прикордонних районах Росії

Про це повідомляє Гельсінська комісія США.

Зазначається, що наступальні дії російської армії на Харківщину загрожують життю понад мільйона мирних жителів і ставлять під загрозу оборону України.

“США повинні не тільки дозволити, але й заохочувати ЗСУ завдавати ударів по військових силах РФ, які ведуть вогонь і зупиняються в прикордонних районах Росії в рамках наступальних операцій Росії на півночі Харківської області”, – йдеться у повідомленні.

Інститут вивчення війни оцінив, що такі обмеження США створили в прикордонних районах Росії пристанище, звідки російські літаки можуть завдавати ударів авіабомбами і ракетами по українських позиціях і населених пунктах, і де російські війська і техніка можуть вільно скупчуватися перед початком бойових дій.

“Така політика США серйозно підриває здатність України захищатися від російських наступальних операцій на півночі Харківської області”, – вважають аналітики.