Про це повідомив Президент України.

Зеленський назвав такий крок “важливим для відновлення поваги до Статуту ООН та міжнародного права”.

Резолюція підтверджує необхідність демілітаризації та деокупації ЗАЕС на тлі невиконання Росією резолюцій керівних органів МАГАТЕ.

“Це голосування ґрунтується на обговореннях та рішеннях, прийнятих на першому Саміті миру, де першим пунктом Формули миру була “Радіаційна та ядерна безпека”, — підкреслив Зеленський.

Президент подякував всім партнерам України за допомогу у відновленні безпеки в усіх сферах, що була зруйнована російською агресією. Він зазначив, що спільними зусиллями можна захистити основні норми міжнародного права та спільні цінності.