Генеральна Асамблея ООН 18 грудня прийняла резолюцію про ситуацію з правами людини в тимчасово окупованих Криму та Севастополі. Ініціативу підтримали 81 держава, 14 країн проголосували проти, ще 80 – утрималися від голосування.

Про це повідомляє Укрінформ.

Резолюція засуджує порушення прав людини, які систематично відбуваються в окупованому Криму з боку російської влади. Особливу увагу приділено утискам кримських татар, репресіям проти проукраїнських активістів, журналістів та представників релігійних меншин.

Серед країн, які проголосували “проти”, опинилися Білорусь, Китай, Північна Корея, Іран, Росія та інші держави, що традиційно підтримують позицію Москви.

“Цьогорічний документ додає фокусу на жорстокому поводженні Росії з українськими військовополоненими та тортурах над ними, а також на необхідності повернення примусово депортованих українських дітей”, – заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він підкреслив, що міжнародна спільнота продовжує підтримувати Україну в боротьбі за права людини та відновлення територіальної цілісності.