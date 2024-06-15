Про це він повідомив в інтервʼю.
У суботу, 15 червня, розпочався Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь у якому візьмуть 92 країни світу, понад половина з яких буде представлена на найвищому рівні.
“Ні, я не братиму безпосередньої участі”, – відповів Гроссі на питання, чи братиме він участь у Саміті миру.
Він пояснив, що рішення не брати безпосередню участь у саміті є прагненням МАГАТЕ уникнути змішування політичних міркувань з технічною роботою. Він додав, що в рамках обережного підходу і недопущення змішування політики з технічною роботою, вони не планують бути присутніми на події.
“Я висловив міністру закордонних справ Швейцарії сподівання, що роль агентства буде обговорюватися на Саміті миру і що важливість та посилення його незалежної технічної роботи буде підтримано”, – заявив генеральний директор МАГАТЕ.
Гендиректор МАГАТЕ зазначив, що брав участь у підготовці саміту разом з міністром енергетики України Германом Галущенком, а також провів зустріч цього тижня з главою МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассісом.
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