Генеральний директор МАГАТЕ, Рафаель Маріано Гроссі, не буде брати безпосередню участь у першому Саміті миру, який розпочинається у суботу в швейцарському Бюргенштоці. Мета - уникнення змішування політичних аспектів з технічною роботою агентства.

Про це він повідомив в інтервʼю.

У суботу, 15 червня, розпочався Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь у якому візьмуть 92 країни світу, понад половина з яких буде представлена на найвищому рівні.

“Ні, я не братиму безпосередньої участі”, – відповів Гроссі на питання, чи братиме він участь у Саміті миру.

Він пояснив, що рішення не брати безпосередню участь у саміті є прагненням МАГАТЕ уникнути змішування політичних міркувань з технічною роботою. Він додав, що в рамках обережного підходу і недопущення змішування політики з технічною роботою, вони не планують бути присутніми на події.

“Я висловив міністру закордонних справ Швейцарії сподівання, що роль агентства буде обговорюватися на Саміті миру і що важливість та посилення його незалежної технічної роботи буде підтримано”, – заявив генеральний директор МАГАТЕ.

Гендиректор МАГАТЕ зазначив, що брав участь у підготовці саміту разом з міністром енергетики України Германом Галущенком, а також провів зустріч цього тижня з главою МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассісом.