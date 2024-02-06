Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі прибув з візитом до Києва перед своєю поїздкою на окуповану ЗАЕС.

“Перед моїм візитом на ЗАЕС радий провести зустріч з міністром енергетики України Галущенком, регулятором (головою Державної інспекції ядерного регулювання України – ред.) Коріковим і представником “Енергоатому” Котіним та обмінятися думками щодо АЕС України”, – йдеться у повідомленні.

Він додав, що МАГАТЕ, яке присутнє на кожному майданчику, “залишається непохитним у підтримці безпеки та захищеності цих об’єктів”.

Раніше повідомлялось, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі невдовзі відвідає Запорізьку атомну електростанцію для чергової ротації експертів агентства, а також Київ та Москву для обговорення безпекового питання.