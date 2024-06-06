Про це йдеться в його декларації за 2023 рік.

У попередньому році, 2022, він заявив про заробіток у 4,06 мільйонів гривень, а в квітні 2024 року — про 431,9 тисяч гривень.

Дубревський зайняв пост голови аеропорту “Бориспіль” у липні 2021 року, після того, як він очолював комунальне підприємство “Міжнародний аеропорт Запоріжжя” та мав досвід роботи в таких компаніях, як LufthansaAG, КП “Міжнародний аеропорт Донецьк ім. С.С. Прокоф’єва”, “Міжнародний аеропорт Рас-Ель-Хайма” (ОАЕ).

Україна наклала заборону на використання свого повітряного простору цивільною авіацією 24 лютого 2022 року, в день, коли розпочалося масштабне вторгнення Росії. Украерорух, державне підприємство, що займається обслуговуванням повітряного простору, заявило, що відновлення повітряного руху відбудеться після закінчення військових дій.

У 2021 році “Бориспіль” відзначився зростанням пасажиропотоку на 82,9%, що становить додаткові 4,3 мільйони пасажирів, збільшивши загальну кількість до 9,433 мільйонів порівняно з попереднім роком. Аеропорт, що розкинувся на 943 гектари, розташований у 29 кілометрах на південний схід від столиці Києва.