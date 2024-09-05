Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі.
Він уточнив, що призначення Сметаніна було підтримано 247 голосами народних депутатів.
Відомо, що Герман Сметанін з 2014 по 2015 рік працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування, яке є складовою частиною Укроборонпрому.
Надалі працював головним конструктором та головним інженером Львівського бронетанкового заводу.
У 2020-2021 роках працював директором з виробництва ДП «Завод імені В.О. Малишева».
З квітня 2021 року по квітень 2023 року працював директором Державного підприємства «Харківський бронетанковий завод».
У квітні 2023 року Кабінетом міністрів України призначений генеральним директором Державного підприємства «Завод імені В.О. Малишева».
28 червня 2023 року Кабмін призначив Германа Сметаніна новим керівником АТ «Українська оборонна промисловість».
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