Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Ідея з’явилася після інтерв’ю президента Володимира Зеленського, в якому він жорстко висловився про цей документ.

“Друзі, поки ви голосуєте за найкращу марку 2024 року, ми вже розмірковуємо про перші випуски 2025-го. А після інтервʼю Президента подумалось, чи не продовжити серію “Русскій воєнний корабль, іді… !” маркою “Будапештський меморандум — це х…я”. Що скажете, буде популярною?” — написав Смілянський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський висловив різку критику щодо Будапештського меморандуму, який мав гарантувати безпеку України після її відмови від ядерної зброї у подкасті Лекса Фрідмана.

Президент нагадав, що 5 грудня 1994 року США, Росія, Велика Британія, а згодом Франція та Китай, підписали Будапештський меморандум, який мав гарантувати безпеку України.

Проте ці обіцянки виявилися фіктивними, оскільки після окупації Криму та Донбасу Україна тричі зверталася до гарантів, але відповіді не отримала.

“Чи хтось приїхав? Ні. Чи хтось відповів на ці листи офіційні? Хтось консультації провів? Ні. Чому? Та пох*ру. Це ж зрозуміло російською? От як російською було пох*ру, так і всім іншим гарантерам було пох*ру на цю країну, на цих людей, на ці гарантії безпеки”, — додав глава держави.