Для Києва у четвер, 6 червня, "Укренерго" виділило більше обсягів, тому сьогодні трошечки легше. На завтра тенденція збережеться.

Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

“Прогнозоване споживання Києва на завтра – 1050-1100 МВт. Критична інфраструктура в ньому зараз займає близько 25%. Ще потрібно відняти обмеження. Тобто для нас із вами (населення і бізнес) залишиться десь 50% від звичного споживання”, — написав він.

Коваленко зазначив, що від 24 червня починає працювати постанова про справедливий розподіл лімітів. За його словами, якщо стане не легше, то хоча б більш зрозуміло, за яким принципом розраховують обмеження. Він також розраховує на рішення про розподіл між регіонами.