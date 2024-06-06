Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко у Facebook.
“Прогнозоване споживання Києва на завтра – 1050-1100 МВт. Критична інфраструктура в ньому зараз займає близько 25%. Ще потрібно відняти обмеження. Тобто для нас із вами (населення і бізнес) залишиться десь 50% від звичного споживання”, — написав він.
Коваленко зазначив, що від 24 червня починає працювати постанова про справедливий розподіл лімітів. За його словами, якщо стане не легше, то хоча б більш зрозуміло, за яким принципом розраховують обмеження. Він також розраховує на рішення про розподіл між регіонами.
“Хочеться додати якийсь оптимістичний заклик. Проте поки можу сказати лиш одне: тримаймося”, — резюмував він.
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