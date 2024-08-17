Генеральний директор “Охматдиту” Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ. Про подальші кадрові рішення буде повідомлено додатково.

Про це повідомляє міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на сторінці у Facebook.

Ляшко наголосив, що виконувачем обов’язків генерального директора дитячої лікарні має бути людина з-поміж завідувачів відділень, яка отримає найбільшу підтримку колег.

Міністр зауважив, що факти, пов’язані з відновленням будівель Охматдиту та діями Благодійної організації «Благодійний фонд «Охматдит» – здорове дитинство» (далі — Фонд), в тому числі зазначені у ЗМІ, наразі вивчаються Національною поліцією України. Зареєстроване відповідне кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Також аналітичну роботу з цього приводу проводить НАБУ. Водночас триває внутрішня перевірка МОЗ.

“Всі обставини мають бути встановлені. Всі винні мають бути покарані. Лікарня має бути відбудована. Все має відбуватися чітко, прозоро, швидко і відповідно до законодавства”, – наголосив Ляшко.

Він додав, що у п’ятницю, 16 серпня, отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ.

“На жаль, є випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно мені, у засоби масової інформації та міститься в документах, і зі сторони керівництва лікарні, і зі сторони Фонду”, – зауважив міністр.

Він додав, що збирати кошти на рахунок Фонду запропонував саме директор лікарні Жовнір, посилаючись на успішний досвід співпраці. Він же й оголосив переможця тендеру.

Нагадаємо, зранку 16 серпня 2024 року стало відомо, що БО «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство» не планує переказувати 378 млн грн на рахунок НДСЛ «Охматдит». Це рішення викликало шок, оскільки лікарня асоціюється з відповідальністю та професіоналізмом. Автор тексту вимагає від фонду переказати кошти, отримані для відновлення НДСЛ після ракетної атаки 8 липня 2024 року, на казначейський рахунок лікарні.