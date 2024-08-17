Про це повідомляє міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на сторінці у Facebook.
Ляшко наголосив, що виконувачем обов’язків генерального директора дитячої лікарні має бути людина з-поміж завідувачів відділень, яка отримає найбільшу підтримку колег.
Міністр зауважив, що факти, пов’язані з відновленням будівель Охматдиту та діями Благодійної організації «Благодійний фонд «Охматдит» – здорове дитинство» (далі — Фонд), в тому числі зазначені у ЗМІ, наразі вивчаються Національною поліцією України. Зареєстроване відповідне кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Також аналітичну роботу з цього приводу проводить НАБУ. Водночас триває внутрішня перевірка МОЗ.
“Всі обставини мають бути встановлені. Всі винні мають бути покарані. Лікарня має бути відбудована. Все має відбуватися чітко, прозоро, швидко і відповідно до законодавства”, – наголосив Ляшко.
Він додав, що у п’ятницю, 16 серпня, отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ.
“На жаль, є випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно мені, у засоби масової інформації та міститься в документах, і зі сторони керівництва лікарні, і зі сторони Фонду”, – зауважив міністр.
Він додав, що збирати кошти на рахунок Фонду запропонував саме директор лікарні Жовнір, посилаючись на успішний досвід співпраці. Він же й оголосив переможця тендеру.
Нагадаємо, зранку 16 серпня 2024 року стало відомо, що БО «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство» не планує переказувати 378 млн грн на рахунок НДСЛ «Охматдит». Це рішення викликало шок, оскільки лікарня асоціюється з відповідальністю та професіоналізмом. Автор тексту вимагає від фонду переказати кошти, отримані для відновлення НДСЛ після ракетної атаки 8 липня 2024 року, на казначейський рахунок лікарні.