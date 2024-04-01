Екскомандувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, що попри кількісну перевагу Росії у військових, боєприпасах та обладнанні, її здатність використати цю перевагу обмежена.

Про це Бен Годжес розповів у подкасті Silicon Curtain, повідомляє Голос Америки.

За словами генерала, оглядачі багато говорять про нестачу боєприпасів в Україні, втрати серед військових, втрату Авдіївки, але не так часто чути про «справжні проблеми», які Росія має зі своїм військом. Зокрема, росіяни не здатні повною мірою використати свою перевагу, вважає експерт.

«Авдіївка впала п’ять тижнів тому, а росіяни не змогли з цього скористатись, бо не мають спроможності», – зауважив він.

Щодо переваги Росії в боєприпасах, Годжес вказує, що оголошувані співвідношення артилерійських снарядів Росії до України як 5:1 чи 10:1 «сприймаються як даність».

«Можливо, це подекуди і так, але в них (росіян – ред.) немає здатності експлуатувати це. Бо росіяни втратили дуже багато досвідчених офіцерів та сержантів», – говорить він.

Бен Годжес також зазначає, що війна – це не лише про математику і те, хто має більше людей, адже США програли у В’єтнамі та в Афганістані. До того ж українці значно вмотивованіші, ніж росіяни, сказав екскомандувач Сухопутних сил США.

«Українці захищають свою Батьківщину, знають місцевість краще, ніж будь-хто, а росіяни – окупанти та загарбники. Не думаю, що росіян, які хочуть там бути (на фронті з Україною – ред.), вистачить навіть на один шкільний автобус», – додав він.