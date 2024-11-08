Про це він повідомив у своєму Facebook.

У дописі генерал згадує свій бойовий шлях: від розвідки в окупованому Криму, порятунку 75 побратимів з оточення в Ізварінському котлі, захисту Донецького аеропорту, до десятків тисяч кілометрів по фронтах Донбасу. Марченко також ініціював важливі реформи в системі забезпечення армії, зокрема нові сухпайки та сучасну систему харчування.

“Жодні випробування ворога, жоден тиск не примусили мене зупинитися в непохитній боротьбі за Україну. Це був складний, часто небезпечний шлях, який загартував мене на кожному етапі і зробив тим, ким я є. Звільнення зі служби стало найважчим рішенням у моєму житті, але я відчуваю, що саме зараз маю знайти нові сили та продовжити боротьбу за нашу країну, навіть якщо це означає відновлення після травм. Незламних іноді теж потрібно підлатати, щоб далі тримати стрій,” – підкреслив генерал Марченко.

Генерал зазначив, що проходить курс лікування для відновлення здоров’я, адже армія часто потребує від своїх захисників великих жертв, зокрема й здоров’я. Ветеран подякував усім, хто підтримував його впродовж служби: побратимам, друзям, усім миколаївцям, херсонцям, ЗСУ, силовим структурам, поліцейським, лікарям, волонтерам та місцевим жителям, які вистояли разом у найважчі моменти лютого-березня 2022 року.

Нагадуємо, що 1 листопада стало відомо про звільнення зі служби скандального командира Морської піхоти України генерала Юрія Содоля.