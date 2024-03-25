Про це Віктор Ніколюк повідомив у Фейсбуці.
“Складаю з себе повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ та бажаю своєму наступнику продовжувати нарощувати той потенціал, який ми спільно напрацювали за рік”, – зазначив він.
Ніколюк планує взяти керівництво над одним зі зʼєднань та одним із напрямків фронту, проте не уточнив, яких саме.
“Нові виклики, нові випробування, нові перемоги. Нинішній час вимагає з кожного українця, а, особливо, військового, докладати максимум і більше зусиль для перемоги над російським ворогом“, – написав генерал-майор.
Як відомо, у жовтні 2021 року генерал-майора Ніколюка призначили командувачем військ оперативного командування “Північ”. З березня 2023 року – командувачем підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ.
- Бельгія закликала ЄС відмовитись від ядерного палива з РФ.
- Незаконна окупація України Путіним завдає величезних збитків Чорноморському флоту Росії, — Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс.
- МЗС Польщі викликає російського посла через проліт ракети.