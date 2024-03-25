Про це Віктор Ніколюк повідомив у Фейсбуці.

“Складаю з себе повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ та бажаю своєму наступнику продовжувати нарощувати той потенціал, який ми спільно напрацювали за рік”, – зазначив він.

Ніколюк планує взяти керівництво над одним зі зʼєднань та одним із напрямків фронту, проте не уточнив, яких саме.

“Нові виклики, нові випробування, нові перемоги. Нинішній час вимагає з кожного українця, а, особливо, військового, докладати максимум і більше зусиль для перемоги над російським ворогом“, – написав генерал-майор.

Як відомо, у жовтні 2021 року генерал-майора Ніколюка призначили командувачем військ оперативного командування “Північ”. З березня 2023 року – командувачем підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ.