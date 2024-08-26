Рафаель Гроссі наголосив, що слідкує за ситуацією на атомній станції.

Про це гендиректор повідомив у соцмережі Х.

«Враховуючи серйозність ситуації, я особисто очолю завтрашню місію МАГАТЕ на Курську атомну електростанцію в Росії», – написав очільник агентства.

У заяві, опублікованій на сайті МАГАТЕ, Гроссі підкреслив, що з моменту активізації бойових дій поблизу Курської АЕС він «ретельно стежить» за ситуацією, особливо стосовно стану самої станції.

«Я ще раз наголошую, що безпека і захищеність ядерних об’єктів має бути гарантована за будь-яких умов. Ситуація змінюється, тому важливо, щоб завтра я особисто прибув на станцію, щоб оцінити ситуацію на місці й обговорити необхідні заходи для забезпечення ядерної безпеки та захисту КАЕС», — зазначив посадовець.

Нагадуємо, 22 серпня гендиректор повідомив про свої плани найближчими днями відвідати Курську АЕС в Росії та приїхати в Україну. Після відвідування атомної станції у Курській області, він планує вирушити до Києва для зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським. Гроссі також висловив глибоке занепокоєння МАГАТЕ через бойові дії поблизу російської атомної станції, оскільки старі радянські реактори на ній не мають захисного купола.