Київська міська прокуратура повідомила про підозру командувачу дальньої авіації Повітряно-космічних сил Збройних сил Росії у порушенні законів і звичаїв війни, що супроводжувалися умисними вбивствами.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Згідно з інформацією слідства, військовий високопосадовець причетний до двох масштабних ракетних атак на цивільні об’єкти в Києві.

Одна з атак сталася 26 червня 2022 року. За наказом підозрюваного було здійснено обстріл стратегічними крилатими ракетами типу Х-101, що призвело до влучання у житловий комплекс “Львівський квартал”.

Унаслідок удару загинув чоловік, троє людей, зокрема 7-річна дівчинка, отримали поранення. Було завдано значних руйнувань багатоквартирному будинку, знищено автомобілі та пошкоджено нежитлові приміщення.

“За вказівкою командувача дальньої авіації були здійснені удари по цивільних об’єктах, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права”, – зазначили в прокуратурі.

Другий епізод злочинної діяльності, за який російському генералу оголошено підозру, пов’язаний із атакою на медичний корпус Національної дитячої лікарні “Охматдит”.

Ця подія сталася 8 липня 2024 року. Слідство вважає, що наказ про ракетний удар також віддав саме цей посадовець. Ці дії спричинили серйозні руйнування медичного закладу, який надає допомогу дітям.

У прокуратурі наголосили, що дії підозрюваного є порушенням міжнародного гуманітарного права і кваліфікуються за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Всі обставини справи розслідуються для забезпечення притягнення винних до відповідальності.