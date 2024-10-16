Генеральний прокурор Андрій Костін видав наказ про проведення службового розслідування після того, як у ЗМІ з'явилася інформація, що 50 прокурорів Хмельницької області отримали групи інвалідності за останні кілька років.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«У зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування», – йдеться у повідомленні.

Розслідування охопить не лише Хмельницьку обласну прокуратуру, але й інші органи прокуратури.

Комісія вже розпочала збір документів і інформації для з’ясування обставин.

16 жовтня інтернет-видання «Цензор.нет» оприлюднило матеріал про те, що майже всі прокурори Хмельницької області, включаючи керівника обласної прокуратури Олексія Олійника, отримали інвалідність 2-ї групи за рішенням Тетяни Крупи, головного лікаря МСЕК. Вони тривалий час отримували пенсії за інвалідністю від держави, згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду Олександра Крупи, її сина.

Як повідомлялося, 5 жовтня ДБР затримало Тетяну Крупу за підозрою у незаконному збагаченні. Обшуки, проведені 3 та 4 жовтня в її робочих кабінетах і вдома у неї та родичів, виявили 100 тис. доларів, фіктивні медичні документи та списки “ухилянтів”. Крім того, вдома було знайдено майже 5,2 млн доларів, 300 тис. євро, понад 5 млн грн і дорогі прикраси.

Крупа намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйона доларів через вікно.

Печерський суд Києва обрав для неї запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 500 млн грн.