Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
«У зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування», – йдеться у повідомленні.
Розслідування охопить не лише Хмельницьку обласну прокуратуру, але й інші органи прокуратури.
Комісія вже розпочала збір документів і інформації для з’ясування обставин.
16 жовтня інтернет-видання «Цензор.нет» оприлюднило матеріал про те, що майже всі прокурори Хмельницької області, включаючи керівника обласної прокуратури Олексія Олійника, отримали інвалідність 2-ї групи за рішенням Тетяни Крупи, головного лікаря МСЕК. Вони тривалий час отримували пенсії за інвалідністю від держави, згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду Олександра Крупи, її сина.
Як повідомлялося, 5 жовтня ДБР затримало Тетяну Крупу за підозрою у незаконному збагаченні. Обшуки, проведені 3 та 4 жовтня в її робочих кабінетах і вдома у неї та родичів, виявили 100 тис. доларів, фіктивні медичні документи та списки “ухилянтів”. Крім того, вдома було знайдено майже 5,2 млн доларів, 300 тис. євро, понад 5 млн грн і дорогі прикраси.
Крупа намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйона доларів через вікно.
Печерський суд Києва обрав для неї запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 500 млн грн.