Генеральний прокурор України Костін Андрій подав у відставку через скандал з фальшивими інвалідностями, який зачепив і систему органів прокуратури України.

На сторінці “Telegram” Офісу генпрокурора опублікована відповідна заява.

“Вважаю абсолютно правильною позицію Президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі, політична відповідальність.”, – повідомив Костін.

Незважаючи на довіру Президента та Верховної Ради, колишній Генпрокурор вважає, що в цій ситуації його звільнення з посади буде правильним кроком.

Скандал з фальшивими інвалідностями, що охопив Україну, викликав обурення в суспільстві. Костін, розуміючи масштаб проблеми та потенційні наслідки, вважає, що його відставка сприятиме очищенню системи та відновленню довіри до правоохоронних органів.