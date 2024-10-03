Про це повідомила пресслужба Альянсу.
Рютте зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Це його перший офіційний візит після вступу на посаду 1 жовтня.
За результатами перемовин Зеленський і Рютте провели спільний брифінг.
Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте з 1 жовтня офіційно вступив на посаду генерального секретаря НАТО, замінивши Єнса Столтенберга.
Столтенберг обіймав посаду генсека НАТО з 2014 року. Його друга чотирирічна каденція завершилася ще 30 вересня 2022 року, проте через російське вторгнення в Україну повноваження посадовця кілька разів продовжували. Востаннє — влітку 2023 року, хоча сам Столтенберг зізнавався, що не хоче цього.
На тлі цього нідерландський прем’єр-міністр Марк Рютте висунув свою кандидатуру на посаду нового генсека НАТО, отримавши публічну підтримку від урядів Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини та Франції.