У четвер, 3 жовтня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув з офіційним візитом до Києва.

Про це повідомила пресслужба Альянсу.

Рютте зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Це його перший офіційний візит після вступу на посаду 1 жовтня.

За результатами перемовин Зеленський і Рютте провели спільний брифінг.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте з 1 жовтня офіційно вступив на посаду генерального секретаря НАТО, замінивши Єнса Столтенберга.

Столтенберг обіймав посаду генсека НАТО з 2014 року. Його друга чотирирічна каденція завершилася ще 30 вересня 2022 року, проте через російське вторгнення в Україну повноваження посадовця кілька разів продовжували. Востаннє — влітку 2023 року, хоча сам Столтенберг зізнавався, що не хоче цього .

На тлі цього нідерландський прем’єр-міністр Марк Рютте висунув свою кандидатуру на посаду нового генсека НАТО, отримавши публічну підтримку від урядів Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини та Франції.