Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у відеозверненні до учасників 70-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО назвав три основні завдання, які постали перед військовим блоком у сучасних умовах.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Хочу поділися з вами трьома пріоритетами, як генеральний секретар НАТО. Перше — зміцнення нашої оборони, щоб ми мали спроможності для захисту від будь-яких загроз та могли запобігати війні, залишаючись сильними. Друге — підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії, яка підтримується та підживлюється Північною Кореєю, Китаєм та Іраном. Третє — відповідь на глобальні виклики, що постають перед євроатлантичною безпекою”, — сказав Рютте.

За словами генсека Північноатлантичного альянсу, попри те, що НАТО розвиває оборонні спроможності по усьому спектру — на суходолі, в морі, у повітрі, в космосі та кібернетичному просторі, а союзники інвестують в оборонну промисловість, цих дій недостатньо.

Рютте наголосив, що чим сильніше буде НАТО, тим нижчим буде ризик майбутніх конфліктів, й краще будуть захищені народи та цінності держав-учасниць.

Як зазначив генсек, союзники по НАТО надають критично важливу підтримку Україні, щоб допомогти у її боротьбі за свободу, а безпека українців є колективною безпекою НАТО.

“Що більше підтримки ми надаватимемо — тим скоріше війна завершиться. Що сильнішою є Україна на полі бою, тим сильнішою Україна буде за столом переговорів. Не може бути реальної безпеки у Європі без стійкого та тривалого миру в Україні”, — сказав керівник Альянсу.