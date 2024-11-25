Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Про це повідомляє Укрінформ.

“Хочу поділися з вами трьома пріоритетами, як генеральний секретар НАТО. Перше зміцнення нашої оборони, щоб ми мали спроможності для захисту від будь-яких загроз та могли запобігати війні, залишаючись сильними. Друге підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії, яка підтримується та підживлюється Північною Кореєю, Китаєм та Іраном. Третє відповідь на глобальні виклики, що постають перед євроатлантичною безпекою”, сказав Рютте.

За словами генсека Північноатлантичного альянсу, попри те, що НАТО розвиває оборонні спроможності по усьому спектру на суходолі, в морі, у повітрі, в космосі та кібернетичному просторі, а союзники інвестують в оборонну промисловість, цих дій недостатньо.

Рютте наголосив, що чим сильніше буде НАТО, тим нижчим буде ризик майбутніх конфліктів, й краще будуть захищені народи та цінності держав-учасниць.

Як зазначив генсек, союзники по НАТО надають критично важливу підтримку Україні, щоб допомогти у її боротьбі за свободу, а безпека українців є колективною безпекою НАТО. 

“Що більше підтримки ми надаватимемо тим скоріше війна завершиться. Що сильнішою є Україна на полі бою, тим сильнішою Україна буде за столом переговорів. Не може бути реальної безпеки у Європі без стійкого та тривалого миру в Україні”, сказав керівник Альянсу.