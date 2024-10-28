Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що, за даними, наданими делегацією Південної Кореї, військові КНДР уже діють на території Росії, зокрема в Курській області.

Про це він заявив на спеціальному брифінгу у Брюсселі.

“Сьогодні я можу підтвердити, що північнокорейські війська була направлені до росії й підрозділи армії КНДР задіяні в Курській області”, — сказав Марк Рютте.

За його словами, делегація Південної Кореї поінформувала НАТО, а також Японію, Австралію та Нову Зеландію про наявність інформації щодо присутності військових КНДР у Росії та їхньої участі у війні.

“Це значна ескалація в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії. Це ще одне порушення Резолюції Радбезу ООН. І це небезпечне розширення війни. НАТО закликає Росію і КНДР негайно припинити ці дії”, — зазначив генсек.

Рютте нагадав, що раніше КНДР постачала Росії боєприпаси та балістичні ракети, отримуючи у відповідь військові технології для обходу міжнародних санкцій. Генсек НАТО закликав Росію та КНДР негайно припинити таку співпрацю, наголошуючи, що це загрожує і тихоокеанській, і євроатлантичній безпеці.

“Але водночас залучення північнокорейських військових на Курщині – це ознака зростаючого відчаю Путіна. Понад 600 російських військових вбиті або отримали поранення у війні Путіна, і він не може підтримувати наступ на Україну без підтримки з-за кордону“, – сказав Марк Рютте.

Він наголосив, що союзники у НАТО продовжать підтримувати вільну й незалежну Україну, тому що безпека України – це і їх безпека також.