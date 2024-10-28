Про це він заявив на спеціальному брифінгу у Брюсселі.
“Сьогодні я можу підтвердити, що північнокорейські війська була направлені до росії й підрозділи армії КНДР задіяні в Курській області”, — сказав Марк Рютте.
За його словами, делегація Південної Кореї поінформувала НАТО, а також Японію, Австралію та Нову Зеландію про наявність інформації щодо присутності військових КНДР у Росії та їхньої участі у війні.
“Це значна ескалація в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії. Це ще одне порушення Резолюції Радбезу ООН. І це небезпечне розширення війни. НАТО закликає Росію і КНДР негайно припинити ці дії”, — зазначив генсек.
Рютте нагадав, що раніше КНДР постачала Росії боєприпаси та балістичні ракети, отримуючи у відповідь військові технології для обходу міжнародних санкцій. Генсек НАТО закликав Росію та КНДР негайно припинити таку співпрацю, наголошуючи, що це загрожує і тихоокеанській, і євроатлантичній безпеці.
“Але водночас залучення північнокорейських військових на Курщині – це ознака зростаючого відчаю Путіна. Понад 600 російських військових вбиті або отримали поранення у війні Путіна, і він не може підтримувати наступ на Україну без підтримки з-за кордону“, – сказав Марк Рютте.
Він наголосив, що союзники у НАТО продовжать підтримувати вільну й незалежну Україну, тому що безпека України – це і їх безпека також.
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