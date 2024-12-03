Про це Рютте заявив в інтерв’ю Financial Times.
Він зазначив, що це може спричинити посилення зв’язків між Китаєм, Іраном і Північною Кореєю, що стане додатковим викликом для глобальної безпеки та загрожуватиме інтересам Америки.
“Іран отримує гроші від Росії в обмін, наприклад, на ракети, а також на безпілотні технології. І ці гроші використовуються для підтримки “Хезболли” і ХАМАС, а також для управління конфліктом за межами регіону”, — заявив Рютте.
За його словами, лідер Китаю Сі Цзіньпін “може подумати про щось інше в майбутньому, якщо не буде хорошої угоди (для України)”, очевидно, натякаючи на можливе застосування сили проти Тайваню з боку Пекіна.
“Ми не можемо допустити ситуації, коли лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і російський лідер, Сі Цзіньпін та Іран радіють через те, що дійшли до угоди, яка не влаштовує Україну, бо в довгостроковій перспективі це становитиме серйозну загрозу безпеці не лише для Європи, а й для США”, — сказав Рютте.
- Зеленський сигналізує про готовність України до мирних переговорів, — ЗМІ
- Генсек НАТО: Україна потребує більшої підтримки для зміни траєкторії війни з Росією
- Парламентська асамблея НАТО підтримує прискорений вступ України до Альянсу