Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив новообраного президента США Дональда Трампа про серйозну загрозу, яка виникне у разі підписання невигідної мирної угоди для України.

Про це Рютте заявив в інтерв’ю Financial Times.

Він зазначив, що це може спричинити посилення зв’язків між Китаєм, Іраном і Північною Кореєю, що стане додатковим викликом для глобальної безпеки та загрожуватиме інтересам Америки.

“Іран отримує гроші від Росії в обмін, наприклад, на ракети, а також на безпілотні технології. І ці гроші використовуються для підтримки “Хезболли” і ХАМАС, а також для управління конфліктом за межами регіону”, — заявив Рютте.

За його словами, лідер Китаю Сі Цзіньпін “може подумати про щось інше в майбутньому, якщо не буде хорошої угоди (для України)”, очевидно, натякаючи на можливе застосування сили проти Тайваню з боку Пекіна.