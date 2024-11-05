Про це він сказав під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Рютте наголосив, що Німеччина вже виділила 28 мільярдів євро на військову допомогу Україні, що робить її другим за обсягом донором після Сполучених Штатів.
“І ми маємо продовжувати допомагати. Ми маємо переконатися, що наше оборонне виробництво нарощується. Ми маємо переконатися, що Україна зможе перемогти, що Путін не доб’ється свого в Україні”, — підкреслив Рютте.
Він також повідомив, що у відповідь на дії Північної Кореї НАТО поглиблює співпрацю з індо-тихоокеанськими партнерами — Південною Кореєю, Японією, Австралією та Новою Зеландією.
“Завдяки новому розвитку ми можемо зробити все можливе, щоби зберегти безпеку не лише у євроатлантичному, а й у тихоокеанському регіоні”, — зазначив Рютте.
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