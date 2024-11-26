Підтримка НАТО дозволила Україні вистояти у повномасштабній війні з Росією, але для зміни траєкторії конфлікту необхідно робити більше.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише The Guardian.

“Наша підтримка України допомогла їй вистояти у боротьбі, але нам треба йти далі, щоб змінити траєкторію конфлікту“, — зазначив генсек.

Він також наголосив на необхідності забезпечити Україні критично важливу протиповітряну оборону та виконати зобов’язання, взяті на саміті НАТО в Вашингтоні.

“Нове командування, командування НАТО з координації допомоги в галузі безпеки та навчання (NSATU), фінансове зобов’язання у розмірі 40 мільярдів євро у 2024 році та подальші заходи щодо зближення України з НАТО”, — уточнив Рютте.

Також генсек наголосив, що в НАТО дуже важливо збільшити інвестиції та виробництво у збройовій промисловості.