Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.
Лише уряд України може вирішувати, чи починати переговори з Росією, і як завершити цю війну. Але вони повинні робити це з позиції сили. Саме тому нам необхідно продовжувати доставляти в Україну оборонну допомогу, щоб дозволити їм бути на позиції сили, коли вони ухвалять таке рішення“, — наголосив генсек НАТО.
Генсек НАТО також зазначив, що шлях України до членства в НАТО “є незворотним”, і союзники активно працюють над створенням умов для її інтеграції в Альянс.
“Ми будуємо “міст” (для України в НАТО – ред.), з виділенням 40 млрд євро, зі створенням Командування у Вісбадені, з усіма безпековими угодами, які союзники уклали з Україною на двосторонньому рівні. Це все внесок у майбутнє України в НАТО”, — додав Рютте.
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