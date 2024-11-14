Лише Україна має право вирішувати, коли та на яких умовах розпочати переговори з Росією щодо завершення війни. Київ повинен вести переговори з позиції сили, тому західні союзники повинні продовжувати надавати військову допомогу Україні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Лише уряд України може вирішувати, чи починати переговори з Росією, і як завершити цю війну. Але вони повинні робити це з позиції сили. Саме тому нам необхідно продовжувати доставляти в Україну оборонну допомогу, щоб дозволити їм бути на позиції сили, коли вони ухвалять таке рішення“, — наголосив генсек НАТО.

Генсек НАТО також зазначив, що шлях України до членства в НАТО “є незворотним”, і союзники активно працюють над створенням умов для її інтеграції в Альянс.

“Ми будуємо “міст” (для України в НАТО – ред.), з виділенням 40 млрд євро, зі створенням Командування у Вісбадені, з усіма безпековими угодами, які союзники уклали з Україною на двосторонньому рівні. Це все внесок у майбутнє України в НАТО”, — додав Рютте.