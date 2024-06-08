Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відмовився від ідеї створення п'ятирічного фонду допомоги Україні на 100 мільярдів доларів через спротив деяких членів Альянсу, які відмовлялися фінансувати фонд. Натомість генсек має намір змусити членів Альянсу зберегти поточні внески на оборону України.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела в НАТО.

Згідно з новою пропозицією, яку можуть підтримати міністри оборони НАТО, коли зберуться в Брюсселі наступного тижня, союзники зобов’яжуться витрачати щонайменше 43 мільярди доларів на рік на допомогу Україні. Це відповідало б середньому річному внеску з моменту вторгнення Росії у 2022 році.

Зазначається, що НАТО визначатиме цілі пожертвувань кожної країни на основі відсотка від їх валового внутрішнього продукту, а потім, ймовірно, публікуватиме загальні показники в щорічному звіті.

За словами джерел видання, мета – забезпечити більшу прозорість щодо того, що союзники дають Україні, водночас м’яко чинячи тиск на тих членів, які не виконують своїх зобов’язань. На США припадатиме приблизно половина допомоги, решту надаватиме 31 член Альянсу.

“Хоча новий план не потребуватиме додаткових коштів, НАТО сподівається, що він забезпечить Києву більшу передбачуваність щодо рівня підтримки найближчими роками. Союзники буливражені після того, як Конгрес США кілька місяців чекав на схвалення нового раунду допомоги, а також стурбовані тим, що можливе переобрання Дональда Трампа в листопаді може вплинути на фінансування України”, – пише видання.