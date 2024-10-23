Про це повідомляє Reuters.
Рютте, який нещодавно обійняв посаду, розповів, що обговорив із президентом Південної Кореї Юн Сук-Йолем питання співпраці між Альянсом і Сеулом, зокрема у сфері оборонної промисловості та спільної безпеки в євроатлантичному та індо-тихоокеанському регіонах.
Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея може відправити 10 000 солдатів для підтримки російської армії, і що деякі північнокорейські офіцери вже знаходяться на окупованій Росією українській території.
Захід давно звинувачує Пхеньян у постачанні зброї Москві. Однак, за словами Рютте та представників Пентагону, наразі немає підтверджень присутності північнокорейських військ на території України.
- Північна Корея відправила до Росії військових льотчиків.
- Південна Корея може відправити своїх військових до України, — ЗМІ.
- Європі слід повернутися до ідеї відправки військ в Україну, – Ландсбергіс.