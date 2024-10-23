Головний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що можливе відправлення Північною Кореєю своїх військ в Україну для підтримки Росії значно загострить ситуацію.

Про це повідомляє Reuters.

Рютте, який нещодавно обійняв посаду, розповів, що обговорив із президентом Південної Кореї Юн Сук-Йолем питання співпраці між Альянсом і Сеулом, зокрема у сфері оборонної промисловості та спільної безпеки в євроатлантичному та індо-тихоокеанському регіонах.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея може відправити 10 000 солдатів для підтримки російської армії, і що деякі північнокорейські офіцери вже знаходяться на окупованій Росією українській території.

Захід давно звинувачує Пхеньян у постачанні зброї Москві. Однак, за словами Рютте та представників Пентагону, наразі немає підтверджень присутності північнокорейських військ на території України.