У понеділок, 28 жовтня, Марк Рютте висловиться про війська КНДР на території РФ.

Про це повідомляє пресслужба Альянсу.

Зазначається, що Рютте зробить заяву після того, як зустрінеться з делегацією Південної Кореї, яка має проінформувати Північноатлантичну раду про розгортання військ КНДР в Росії.

“На захід запрошено послів індо-тихоокеанських партнерів НАТО, зокрема Австралію, Японію, Нову Зеландію та Республіку Корея. Після зустрічі генсек НАТО дасть коротку заяву для ЗМІ”, — йдеться в повідомленні.