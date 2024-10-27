Про це повідомляє пресслужба Альянсу.
Зазначається, що Рютте зробить заяву після того, як зустрінеться з делегацією Південної Кореї, яка має проінформувати Північноатлантичну раду про розгортання військ КНДР в Росії.
“На захід запрошено послів індо-тихоокеанських партнерів НАТО, зокрема Австралію, Японію, Нову Зеландію та Республіку Корея. Після зустрічі генсек НАТО дасть коротку заяву для ЗМІ”, — йдеться в повідомленні.
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