Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що обговорення можливих умов мирної угоди для завершення війни між Росією та Україною повинно відбуватися "за зачиненими дверима", щоб не надавати російському президенту Володимиру Путіну жодної переваги.

Про це він сказав у коментарі “Голосу Америки”.

Рютте підкреслив, що публічні розмови можуть призвести до того, що Путін стане обізнаним щодо планів Заходу, що може вплинути на переговорний процес.

“Навіщо зараз ці розмови по телебаченню. Робімо це трохи за зачиненими дверима, тому що інакше, коли він (Путін – ред.) сяде за стіл переговорів, він вже знатиме, що ми збираємося робити”, — заявив Рютте.

Окрім цього, він підкреслив, що підтримка України з боку європейських країн залишається “непорушною”.