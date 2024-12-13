Про це він сказав у коментарі “Голосу Америки”.
Рютте підкреслив, що публічні розмови можуть призвести до того, що Путін стане обізнаним щодо планів Заходу, що може вплинути на переговорний процес.
“Навіщо зараз ці розмови по телебаченню. Робімо це трохи за зачиненими дверима, тому що інакше, коли він (Путін – ред.) сяде за стіл переговорів, він вже знатиме, що ми збираємося робити”, — заявив Рютте.
Окрім цього, він підкреслив, що підтримка України з боку європейських країн залишається “непорушною”.
- Команда Трампа обговорює з адміністрацією Байдена та Україною можливі шляхи завершення війни
- Кіт Келлог: Війна в Україні може завершитися найближчими місяцями
- Сибіга: Після інавгурації Трампа Україна отримає шанс наблизити мир