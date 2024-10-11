Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав не боятися "ядерного брязкання зброєю Володимира Путіна" і запевнив, що Альянс здатний відповісти на будь-які загрози.

Про це Рютте заявив в інтерв’ю для Sky News.

Він зазначив, що щорічні ядерні навчання країн-членів НАТО, які стартують наступного тижня, “дають чіткий сигнал противникам, що ми готові відповісти на будь-яку загрозу”.

«НАТО сильне. Ми можемо протистояти будь-якому супротивнику. У нас є все необхідне для того, щоб гарантувати безпеку і захищеність НАТО. Нас ніколи не налякає будь-хто поза межами НАТО, хто намагатиметься нам погрожувати. Тож це марна справа, краще б він (лідер росії володимир путін — ред.) це припинив», — підкреслив Рютте.

На питання, чи мають союзники НАТО “прислухатися до ядерних погроз з боку РФ “, Рютте відповів: «Ні, не повинні, і вони не прислухаються».

Щодо того, чи послаблює позицію України той факт, що союзники, зокрема Велика Британія і США, ще не надали дозволу на використання своїх далекобійних озброєнь на території Росії, Рютте висловив сумнів: «Я не впевнений, що це так».