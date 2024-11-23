Про це повідомляє пресслужба Альянсу.

За її інформацією, напередодні, 22 листопада, генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з обраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Палм-Біч, штат Флорида.

Зазначається, що Рютте та Трамп обговорили “низку проблем глобальної безпеки, з якими стикається Альянс”.

Генеральний секретар та його команда також зустрілися з конгресменом Майком Волцем та членами групи Національної безпеки обраного президента Сполучених Штатів.
Інших деталей переговорів у  НАТО не повідомили.

22 листопада видання De Telegraaf написало, що Рютте полетів на урядовому літаку Нідерландів до обраного президента США Дональда Трампа у Флориду.

До цього AFP із посиланням на дипломатів написало, що 26 листопада НАТО і Україна проведуть екстрену зустріч у Брюсселі з приводу запуску Росією експериментальної ракети середньої дальності по Дніпру 21 листопада. Пізніше інформацію підтвердив глава МЗС України Андрій Сибіга.

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